Il Comune di Milano cerca un social media manager | 1 376 lordi euro al mese per 7 ore al giorno E disponibilità anche nei festivi

Fanpage.it

All'Odeon Space di, è stato un tripudio di luci, canti natalizi, babbi natali, acrobati e ... ma per la famiglia Rovati questo sarà un Natale fuori dal. La loro inaspettata partecipazione ...'Io credo che saremmo stati più forti se le opposizioni si fossero aggregate con una candidatura unica '. Lo ha detto l'assessore alla Casa deldi, Pierfrancesco Maran , a margine dell'evento 'Direzione Nord', in corso a, rispondendo a chi gli chiede se ritenga fattibile la proposta del candidato Pd, Pierfrancesco ... Il Comune di Milano offre 1000 euro al mese per lavorare a partita Iva 7 ore al giorno e su turni: è polemica (LaPresse) “Penso dall’inizio che saremmo stati più forti se le opposizioni si fossero aggregate con una candidatura unica. Fa indubbiamente bene Majorino a perseguire margini con tutte le opposizioni ...(FERPRESS) – Milano, 21 NOV – BookCity Milano continua ed estende i propri confini con Trenord: la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di ...