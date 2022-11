leggo.it

... il figlio di 2 anniLeggi anche > La figlia 14enne racconta alla madre che papà ha un'amante, lui la picchia brutalmente La giovane donna si è ritrovata sola dopo che ilè stato ...In serata, la donna non vedendo ilrientrare ha lanciato l'allarme. A quel punto il soccorso alpino ha immediatamente iniziato le ricerche salendo in quota con l'elicottero. Sul posto i ... Il compagno muore quando lei è incinta: «Per registrarlo come papà dovrà pagare 10mila euro» Il figlio nasce dopo la morte del suo compagno e lei è costetta a pagare una cifra molto alta per far riconoscere la paternità. Sophie Jay, una designer di cucine inglese di 22 anni, ha voluto ...Emanuele Piccolo, di 18 anni, è morto in un incidente in moto, mentre stava andando al campo da calcio. Il giovane è uscito di strada.