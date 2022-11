Il Chelsea lo scarica | Juventus e Inter pronte al colpo

Radio Rossonera

Occasione al 4' per gli Oranje che impegnano subito il portiere delMendy : cross clamoroso ... Al 18' azione rugbistica con Bergwijn cheal centro. La palla finisce a de Jong che non ......00 Liverpool - Southampton 3 - 1 16:00 Nott'm Forest - Crystal Palace 1 - 0 16:00 Tottenham - Leeds United 4 - 3 16:00 West Ham - Leicester 0 - 2 18:30 Newcastle -1 - 0 20:45 Wolves - ... Derby Milan-Juve per il giocatore del Chelsea Il calciatore che i due club stanno monitorando è Christian Pulisic, statunitense classe 1998 in forza al Chelsea. L’esterno, in questa stagione, sta attraversando non poche difficoltà, e questo ...Capello scarica Ronaldo: «Questi capricci non hanno senso!». Il commento sull’ex Juventus Fabio Capello ha parlato a Sky Sport a margine del Globe Soccer di Dubai. Il commento dell’ex Juventus su CR7.