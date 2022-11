Il cardinale Parolin a Posillipo | “Mediterraneo luogo di conflitti e laboratorio di pace”

ACI Stampa

Per ridurre, dunque, l'impatto di questi fenomeni sulle nostre società, è essenziale la cooperazione internazionale, come sottolineato anche dalPietro, nel discorso alla 27 ma ...Tra le minacce elencate dal porporato che cita l'intervento delsegretario di Statoalla Cop27 di Sharm el - Sheikh lo scorso 8 novembre il cambiamento climatico, la perdita di ... Diplomazia pontificia, Shevchuk dal Cardinale Parolin "Il prossimo sabato 26 novembre sarà ospite della nostra diocesi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, per la consacrazione del nuovo altare in duomo". Lo annuncia il vescov ...Bergoglio intervistato su La Stampa prima della visita ad Asti: "Siamo attenti a ogni spiraglio" 18/11/2022 di M.N. “Come confermiamo da mesi, e come ha dichiarato più volte il cardinale segretario di ...