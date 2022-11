Il brand beauty di Harry Styles apre degli shop pop-up per Natale

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha un regalo diprezioso per i suoi fan. La popstar britannica ha deciso di dare forma all’estetica di Pleasing, suondo trepop-up in vista delle vacanze natalizie. Dove trovarli?è continua fonte di ispirazione. Prima ancora di lanciare la sua linea fashion in collaborazione con Gucci, la popstar britannica ha presentato la sua ideache risponde al nome di Pleasing. Ilha appena un anno di vita e il giovane imprenditore, icona mondiale, ha deciso che è arrivato il momento di stupire e accontentare i suoi fan. In che modo? Crediti: AnsaCon l’arrivo disi è tutti più buoni e sicuramente più creativi. E, forse ...