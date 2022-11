Il ‘bondage’ | facciamo chiarezza

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 21 novembre 2022) di Yvan Rettore. Cominciamo col dire che il bondage, specie quello di tradizione giapponese, chiamato shibari, non è solo legare, ma farlo anche in modo originale e creativo. Il soggetto legato e isolato sensorialmente entra in un dialogo nuovo, più profondo e coinvolgente sia col proprio corpo che con la propria mente, vivendo ogni volta