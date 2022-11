Il bicchiere mezzo vuoto della Cop27

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quanto è stato concordato a Sharm el Sheikh è poco chiaro e insufficiente, come per esempio chi, come e quanto verserà nel fondo “perdite e danni”. Mentre quello che non è stato deciso, o è stato ignorato, è sterminato e terrificante. Leggi

Come dopo ogni vertice sul clima, l'aria è piena di grida di rabbia e disperazione. Quanto è stato concordato è poco chiaro e insufficiente, e quanto non è stato deciso o è stato semplicemente ...Alcune associazioni ambientaliste, invece, hanno voluto vedere ilpieno. Nella sua reazione su Twitter, Greenpeace ha spiegato che il Fondo danni e perdite 'segna una nuova alba per ...