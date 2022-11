Il Belgio | «La Fifa ci vieta di indossare la seconda maglia perché ha i colori dell’arcobaleno»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo la fascia arcobaleno, laanche ladelriprende i. Lo scrive Rmc Sport. “Ilnon potrà usare le proprie maglie come avrebbe voluto ai Mondiali del 2022. Peter Bossaert, direttore generale della federazione belga, dichiara che laha scelto di non convalidare lacasacca dei Red Devils. Labianca, che riprende i, è stata sviluppata in collaborazione con Adidas. Si ispira ai fuochi d’artificio del famoso festival elettronico Tomorrowland (organizzato ogni estate vicino ad Anversa) e rappresenta i valori comuni di “diversità, uguaglianza e ...

..., Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svizzera, Inghilterra e Galles, si è infranta sulla minaccia di un'ammonizione da parte della. Parliamo del niente. Da un lato, la possibilità di ...... ma ha anche chiesto aldi eliminare un dettaglio presente nella propria maglia da trasferta. Secondo quanto riporta ESPN, lasi è rivolta alla Federazione di Bruxelles chiedendo di ...Dopo Orsato, altri due arbitri italiani scendono in campo ai Mondiali di Qatar 2022. La FIFA ha infatti reso note le designazioni per mercoledì: Valeri sarà supporto VAR in Marocco-Croazia, stesso ruo ...La Fifa ha detto no. Il Belgio non potrà usare la sua seconda maglia. La casacca bianca, che riprende i colori dell'arcobaleno, era stata sviluppata in collaborazione con Adidas, si… Leggi ...