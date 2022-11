Ida Platano che lavoro fa | oggi è ricca? «Facevo la sciampista e spazzavo»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Idaè una delle protagoniste più amate e discusse di Uomini e Donne, ma lontano dallo studio e dai riflettori, chefa la dama? Scopriamo tutti i dettagli della sua carriera e le dichiarazione della donna in merito al suo passato. Leggi anche: Uomini e Donne, Michela ha 80 anni ma non invecchia «I medici studiano...

A quanto pare infatti non avrebbe gradito il fatto chenon l'avrebbe difeso, preferendo invece prendere le parti di Alessandro . Un gesto quello del pugliese che scatenerà un nuovo ...ha finalmente rivelato i suoi sentimenti per Alessandro e i fan sono letteralmente impazziti. Ecco cosa ha ...Ida Platano negozio: che lavoro fa la protagonista di Uomini e Donne Oggi è ricca Ecco come ha iniziato e la sua storia ...Nuova frequentazione per il cavaliere napoletano: Cristina lo attacca duramente Dopo un weekend di pausa, torna l’appuntamento quotidiano con Uomini ...