I viaggiatori | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 21 novembre 2022) I: trama, cast, trailer e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il, pellicola del 2022 diretta da Ludovico Di Martino. Protagonisti attori molto amati come Vanessa Scalera, Fabrizio Gifuni e Gianmarco Saurino. Qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il? Eccoche c’è da. Trama Ilracconta la storia di un gruppo di amici, che si mettono in viaggio per cercare il fratello di uno di loro, Beo Fulci, scomparso misteriosamente insieme al suo capo. Suo fratello Max ha 14 anni ed è molto sveglio e intelligente. Dopo la scomparsa di Beo, Max cerca conforto nei suoi ...