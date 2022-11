I Viaggiatori film su Sky Cinema | trama | cast attori | trailer | dove vederlo in streaming

: La nostra intervista esclusiva al regista Ludovico di Martino e ai giovani protagonisti del- HD I: La nostra intervista esclusiva Vanessa Scalera e Gianmarco Saurino -...è un fascixploitation, cinema di exploitation che non abbiamo mai avuto e il cui ... finge cioè di essere l'ennesimod'azione con fascisti fumettosi (in realtà un altro è uscito ...La recensione de I Viaggiatori: Ludovico Di Martino attinge dal cinema con cui siamo cresciuti per dirigere un film pop, citazionista e ricco d'azione. Senza però dimenticare la parte più umana. Produ ...Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film I viaggiatori, pellicola del 2022 diretta da Ludovico Di Martino. Protagonisti attori molto amati come Vanessa Scalera, ...