I Maneskin vincono gli AMA 2022 con Beggin | altro successo per la band romana

(Di lunedì 21 novembre 2022) Hanno vinto gli American Music Awards. Sono stati iad aggiudicarsi il riconoscimento con una cover del 2017. Un risultato ottenuto con la canzone con la quale si erano esibiti per la prima volta sul palco americano nel 2021. Laitaliana composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si è aggiudicata la vittoria nella categoria Favorite rock song. La gioia dellaitaliana Un risultato che riempie di gioia i componenti del gruppo che, attraverso il loro leader, Damiano, commentano il loro primo premio agli AMA: “Come italiani, non ci è stato detto molte volte che un giorno saremo stati tra i più grandi artisti del mondo, quindi per noi questo ha una specie di significato ancora maggiore, è veramente incredibile, ancora dobbiamo farcene una ragione, è sorprendente, non ci saremmo mai aspettati di vincere questa ...

candidati ai Grammy 2023 come miglior nuovo artista: a febbraio la serata a Los Angeles In odor di Grammy Per iè un nuovo importante riconoscimento da parte del pubblico americano, ...sono inoltre appena stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65/a edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la colonna sonora del film ...Anni di gloria per i Maneskin. Mentre stanno suonando il loro rock in tour negli Stati Uniti, è proprio l'America a consegnare loro un premio molto ambito: gli American Music Awards.Maneskin sono ormai inarrestabili! Ieri sera, 20 novembre, in occasione degli American Music Awards che si sono svolti a Los Angeles, la band romana è stata premiata nella categoria Favorite Rock Song ...