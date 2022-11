I Maneskin vincono agli American Music Awards e si presentano così per ritirare il premio

(Di lunedì 21 novembre 2022) I Måneskin hanno vinto nella categoria Favorite Rock Song con il brano ‘Beggin‘, in cui erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush. Non solo: anche la colonna sonora del film ‘Elvis‘, a cui la band ha collaborato, ha vinto nella categoria Favorite Soundtrack. Il gruppo si è presentato sul palco perilindossando solamente la parte di sopra di un completo formale, con i pantaloni tati e sostituiti da una sorta di reggicalze. Damiano, Victoria & co., sono inoltre appena stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65ma edizione dei Grammy, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la già citata colonna sonora di ‘Elvis’ ha ...

