I Maneskin a luci rosse | ecco come si sono presentati sul palco | Foto

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ancora un successo oltreoceano per i. Nella notte, la band italiana si è aggiudicata la vittoria nella categoria a Favorite Rock Song, in cui erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush, agli American Music Award, con la cover Beggin. Il gruppo romano si è presentato sulcon un outfit particolare: giacca, cravatta, pantaloncini e reggicalze, fra gli applausi del pubblico. "Per noi che siamo italiani, sì, gridatelo pure, - ha detto il frontman Damiano David ritirando il riconoscimento in risposta alle grida di approvazione del pubblico in sala - questo premio ha un doppio significato perché mai nessuno ci avrebbe detto che un giorno saremmo stati seduti accanto ai migliori artisti del mondo. Quindi questo premio è meraviglioso e stiamo ancora cercando di rendercene conto. è una grande ...