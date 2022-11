I licenziamenti delle Big Tech e la redistribuzione dei talenti | la manovra di Meloni e le emergenze industriali

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 novembre 2022) LE BIGLICENZIANO, LE STARTUP FESTEGGIANO«La scorsa settimana, in meno di 24 ore, mio marito e io siamo stati licenziati da Twitter e Lyft. È stato un giorno duro», ha scritto il 7 novembre Andie Hundal Birring. Il suo è solo uno dei tweet in cui migliaia di lavoratori e lavoratriciBigin tutto il mondo annunciano di aver perso il posto di lavoro. Scatoloni Secondo il sito Layoffs, che tiene il contouscite nel settore tecnologico, sono oltre 136mila i licenziati nel 2022 in circa 850 aziende. Ma i dati in realtà sarebbero parziali: 1.574 società in ogni angolo del mondo finora hanno dovuto fare tagli al proprio personale. L’ultimo annuncio noto è arrivato da Amazon. Prima ci sono stati Twitter, Meta, Salesforce tra i più noti. E altri tagli si preannunciano all’orizzonte. Ma cosa sta ...