I cartellini gialli a chi indossa la fascia «One Love» ai Mondiali sono un colpo ai diritti e al buon senso

dopo che la Fifa ha minacciato interventi disciplinari come in caso fossero scesi in campo con la fascia One Love, un cuore con i colori dell'arcobaleno. La FIFA ha minacciato cartellini gialli per qualsiasi giocatore che indosserà una fascia da capitano non conforme alle norme internazionali. Così Olanda, Inghilterra, Galles...