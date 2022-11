'I capitani con la fascia One Love saranno ammoniti'. Scontro Fifa - Nazionali

Tutte le nazionali europee che prendono parte al Mondiale in Qatar rinunciano alla decisione di indossare la fascia antidiscriminazione alla torneo iridato dopo che la Fifa ha minacciato interventi ......dalla prevista fase dei quarti di finale in modo che tutti i 32abbiano l'opportunità di indossare la fascia durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022'. Questo, si legge, 'è in linea...La Fifa ha minacciato di far ammonire i capitani DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Avrebbero anche pagato la multa ma davanti alla minaccia ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...