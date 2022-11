I capicorrente appoggiano Schlein perché temono che Bonaccini cambi davvero il Pd

(Di lunedì 21 novembre 2022) La premessa di questo articolo è che la partita sia tutta tra Ellye Stefano(forse arriveranno anche Andrea Orlando o Dario Nardella, mentre Paola De Micheli e Matteo Ricci non sembrano avere possibilità di arrivare alle primarie) ma insomma pensiamo che quelli che hanno chances di diventare leader del Partito democratico siano questi due. A prima vista si direbbe uno scontro tra il nuovo e il vecchio, progetto contro tradizione. Depongono a favore di questa lettura innanzi tutto l’età – lei, 37 anni, lui 55 – e soprattutto la biografia politica:da sempre a sinistra del Pd, non è finora neppure iscritta,ha preso nel 1990 la tessera del Pci, poi Pds, Ds, Pd. Lei movimentista, lui quadro di partito. Esperienza e biografia internazionale contro radici contadine. Eppure, c’è da ...

Linkiesta.it

I maggiorenti la sponsorizzano per stoppare il governatore e isolare la sinistra di Orlando Cambiare tutto per non cambiare nulla: nel più classico stile da Gattopardo, la maggioranza dei capicorrente ...