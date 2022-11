Highlights e gol Senegal-Olanda 0-2 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la prima giornata dei gironi deidi. La squadra di Cissé contro quella di Van Gaal, in palio tre punti pesantissimi per gli equilibri di questo girone. Dopo un po’ di noia e tante difficoltà di entrambe, nel finale la sblocca Gakpo regalando una vittoria pesantissima agli oranje, che poi raddoppiano nel recupero con Classsen. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

... pagelle, voti, video eUn esordio più facile del previsto per l'Inghilterra di Gareth ... riuscendo però a trovare la via delin altre tre occasioni. Prestazione alla fine 'sporcata' ...IL PRIMODI SAKASenegal - Olanda 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo A del Mondiale Qatar 2022.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...