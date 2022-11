Hebe de Bonafini | la storia dei desaparecidos e delle Madri di Plaza de Mayo riguarda pure noi

Lungo la mattinata di domenica 20 novembre, all'età di 93 anni, si è spentade, storica presidente delle " Madres de Plaza de Mayo ", l'associazione di donne che con un fazzoletto bianco in testa ha dato filo da torcere alla dittatura militare argentina (1976 - ...- - El Papa Francisco alcanzó a transmitirle sus saludos a la titular de Madres de Plaza de Mayode, que falleció este domingo por la mañana, durante su internación a través de una ...(LaPresse) I figli e le figlie delle persone scomparse durante la dittatura argentina (tra il 1976 e il 1983) si sono riuniti a Buenos Aires per onorare la ...Ci sono persone che sono modelli per tutta la vita. Hebe de Bonafini è di quelle che per di più continueranno ad essere modello per tutta la morte. Poche ...