Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) . A raccontare tutto è il settimanale People. Nessuna scena da film, tutto molto tranquillo: i due pare siano rimasti molto amici. E dire che la storia era nata in modo molto cinemtagrafico. Lei sposata, lo dirige in Don’t worry darling. I tabloid dicono che i due si siano innamorati praticamente subito e che lei abbia tradito l’allora compagno e padre dei suoi figli. Poi l’ufficializzazione e il mondo a sognare con loro. Ora la fine “di comune accordo“. “È stata una decisione molto amichevole, senza discussioni. Lui è ancora in tournée e ora va all’estero. Lei si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles. Le loro vitemolto distanti adesso. Hanno priorità diverse che li tengono separati. Tra impegni e divergenze andare avanti era troppo complicato.stati bene insieme, ma nonmancati momenti ...