Harry e Meghan | nessun rinvio | ecco la serie Netflix

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non cambiano i piani dei Duchi del Sussex Non cambiano i piani didopo la morte della Regina Elisabetta. Stando a quanto riportato da People manca poco per l’uscita dellatv dei due Royals. La produzione tv, che sembrava potesse essere rimandata per la dipartita della sovrana più longeva della storia, dovrebbe vedere la luce già a dicembre. Non si ha una data precisa ma, sempre secondo il magazine americano, avrebbero bisogno di battere cassa e incassare un po’ di soldi. Il tenore di vita è sempre alto e le entrate sono minori di quanto vivevano spesati dalla corona inglese.perché da quando si sono “allontanati” dalla vita di corte non sono mancati vari progetti. Podcast, libri etv non mancano. L’accordo per la ...