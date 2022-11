Guida al gruppo E

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. IlE è quello in cui sembra meno in dubbio quali saranno le due squadre qualificate. Eppure, allo stesso tempo è anche quello in cui è più aperta la lotta per il primo posto: Germania e Spagna sono più o meno allo stesso livello e tutto potrebbe giocarsi nello scontro diretto. Contro di loro, Giappone e Costa Rica sanno di non potersela giocare alla pari e dovranno quindi giocare due partite su tre in sofferenza, cosa che probabilmente ne ha plasmato le convocazioni. Dalla sua prima apparizione nel 1998, il Giappone a Mondiali alterni supera il girone per uscire agli ottavi. In Russia ha superato il girone (con molta fortuna e con l’applicazione per la prima volta nella storia della regola del ...