GUARDA | “Era per te | Finlay” – Jack Grealish conferma che i festeggiamenti ai Mondiali 2022 erano per i giovani fan

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:hato che la sua celebrazione del gol contro l’Iran aiera per un giovane fan di nome. Molti sospettati che le mosse di danza difossero un ritorno al passato di un recente incontro con, un tifoso del Manchester City con paralisi cerebrale che ha incontrato il suo idolo in un video che è poi diventato virale. Anche la sorella divive con la condizione eha scritto alla star del City per dirgli che era il suo giocatore preferito e un buon fratello per sua sorella. A sua volta,è andato a incontraree ringraziarlo per la sua lettera. Nel video, che ...