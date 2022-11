(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) –all’Arca,ecologica,digitale. Sono le tre grandi sfide che il Paese sta affrontando, attraverso l’impegno delle istituzioni, ma anche dei diversi attori dell’economia, della ricerca, dell’associazionismo e dell’industria. Sono questi i temi di “all’Arca”, un ciclo di appuntamenti con i protagonisti della sostenibilità promosso daCap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, e da Il Verde e Blu Festival, che prende il via lunedì 28 novembre alle ore 18.30 in via Rimini 38, Milano. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, affronteranno i temi della sostenibilità insieme ad alcune delle voci più importanti della vita economica, sociale, istituzionale e culturale del Paese. Si ...

Adnkronos

Monte - Carlo Jazz Festival 2022: concerto di Ian Anderson e ilJethro Tull, uno dei gruppi ... 'Il Tour diFerrat': passeggiata in Francia adatta a tutti accompagnati dalla guida GAE Marina ......scelto come "profilo migliore" se l'è dovuta vedere con dei concorrenti giudicati da un... Ulla peppa! Ridicolo vero Quella Ue che non viene a capo di nulla dopo tante chiacchiere sul price, ... Gruppo Cap, al via incontri su transizione energetica e sociali Sono questi i temi di “Incontri all’Arca”, un ciclo di appuntamenti con i protagonisti della sostenibilità promosso da Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della ...Budget cap, non crede che la sentenza sulla Red Bull sia stata troppo leggera «Le regole finanziarie erano al primo anno di applicazione. Controllare è molto difficile, per questo rinforzeremo il ...