Gli ultimi due anni hanno consacrato l’affidabilità della cybersecurity italiana

(Di lunedì 21 novembre 2022) Altro che fanalino di coda, l’Italia non è mai stata così competitiva come oggi nel camposicurezza digitale. Lo ha confermato qualche giorno fa anche il segretario generaleNato Jens Stoltenberg, che intervenendo alla Cyber Defence Pledge Conference 2022 di Roma ha definito il nostro Paese un «esempio di difesa informatica», con un plauso alla pubblicazione dell’ultima Strategia nazionale di cybersicurezza nostrana. «Le cyber-attività possono innescare l’Articolo 5 del trattato atlantico, che è alla basenostra difesa collettiva», ha spiegato il leader dell’Alleanza durante l’incontro a porte chiuse tenutosi alla Farnesina. «Un attacco a un alleato è un attacco a tutti gli alleati. Quello cyber è un dominio di operazioni simile alla terra, il mare, il cielo e lo spazio». Sottinteso: Russia, sei avvertita. Del resto, ...

