Gli azzurri sprofondano con l’Austria | è 2-0 | tante perplessità

...poco lucidi dalla tre quarti in su fino all'ingresso di Chiesa che ha mostrato di essere uno dei pochi calciatori in grado di spaccare le partite.è mancato il gol ma è solo un dettaglio ...Posch 7: il difensore del Bologna non sfigura affatto controavanti, abbinando al gran fisico una discreta pulizia negli interventi, oltre a spingersi in avanti e sfiorare il tris con un ...L’Austria batte 2-0 l’Italia all’Ernst Happel Stadion di Vienna in amichevole. Gli azzurri chiudono un annus horribilis con una brutta sconfitta. La nazionale di Mancini parte molto male nel primo tem ...(Adnkronos) – L’Italia di Roberto Mancini esce sconfitta 2-0 a Vienna contro l’Austria nella seconda amichevole settimanale che ha visto in campo due escluse dal Mondiale 2022 in Qatar, al via proprio ...