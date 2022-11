(Di lunedì 21 novembre 2022) Tutto nelle mani delQuique Carcel. Per il prossimodi gennaio, l’allenatore delnon ha dubbi...

Calciomercato.com

Difensori : Gaston Alvarez (Getafe), Ronald Araujo (Barcellona), Bueno (), Cabrera (Espanyol),... Attaccanti : Agustin Alvarez (Sassuolo),Araujo (Fluminense), Borbas (River Plate), ...Stesso orario per- Athletic Bilbao, anticipo della 13sima giornata di Liga in Spagna . La squadra diha strappato in modo un pò rocambolesco un pari nell'ultimo turno alla capolista ... Girona, Michel: 'Mercato Ci pensa il direttore sportivo' El Girona tiene todas las fichas ocupadas, hay cierto margen para fichar y cabe la posibilidad de que haya alguna venta importante ...Ha dado minutos a todos los jugadores disponibles este curso (25). Aleix García, Santi Bueno y Castellanos han participado en los 15 partidos.