Giornata nazionale dell’Albero | AdR pianta 50 nuove alberature nello scalo di Fiumicino

(Di lunedì 21 novembre 2022)– L’aeroporto dicontinua a coltivare il suo lato green. In occasione della2022, infatti, anche Aeroporti di Roma ha voluto rendersi protagonistando 50 alberi e oltre cento tra arbusti e piante ornamentali, lungo gli spartitraffico che in prossimità della rotatoria di largo Francesco Paolo Remotti, separano il parcheggio PR10 dagli uffici e l’area Cargo delloromano. All’iniziativa hanno partecipato 50 dipendenti dell’azienda che, armati di guanti e vanga, per un giorno hanno messo alla prova il loro pollice verde, sotto l’occhio attento degli esperti giardinieri dell’aeroporto. “Oggi è unabellissima perché piantiamo alberi e arbusti tipici della macchia mediterranea ma vuole ...

Questa tentazione dell'animo umano è forte se il dissesto capita alla fine di unalimpida ... Abbiamo avuto governi di tutti i tipi: dei politici, dei tecnici, di solidarietà, di ...Così Claudio Barbaro, sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, nel corso delladegli Alberi che viene celebrata ogni 21 novembre.L’Italia festeggia la Giornata nazionale degli alberi con 6,6 milioni di nuove piante in arrivo grazie ai fondi del Pnrr per creare corridoi verdi fra città e campagne, mitigare le isole di calore in ...Un albero da coltivare come simbolo di salvaguardia ambientale. Il Comune di San Gimignano ha celebrato anche quest’anno, domenica 20 novembre, la “Giornata nazionale degli alberi” con la messa a ...