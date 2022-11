Giornata degli alberi | a Castro piantati 30 nuovi ulivi

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Lombardia da oggi ha 2milain più, grazie ai tanti eventi di piantumazione promossi da Legambiente sul territorio regionale nell’ambito della campagna annuale Festa dell’Albero, in occasione dellaNazionaleche si celebra lunedì 21 novembre. Un vero e proprio bosco diffuso, con lo scopo di migliorare la superficie alberata e il verde urbano mettendo a dimora piante e arbusti autoctoni in tutta la Lombardia, per consolidare la rete ecologica regionale. In particolare, per l’iniziativa Music For The Planet voluta dall’artista Elisa Toffoli, grazie al supporto di Fondazione Cariplo, nel weekend appena concluso sono state messe a dimora 300 piante a Seregno (MB) e 200 a Cesano Boscone (MI). Gli interventi rientrano nell’ambito del progetto europeo Life Terra, coordinato in Italia da ...

Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggioaltri mercati europei, in unacaratterizzata da un clima generalmente negativo. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Banco BPM , che mostra un ...... evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parteinvestitori. La ...Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nella Giornata Nazionale degli Alberi. Più in particolare, prosegue la nota, "per l'attuazione di questo intervento è ...Si celebra oggi in tutta Italia la Giornata nazionale degli alberi. Per l'occasione, questa mattina, alle ore 11, in piazza Marinai d'Italia, presso l'area portuale di Marina Piccola, ...