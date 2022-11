(Di lunedì 21 novembre 2022) “Abbiamo constatato concretamente ildato dal. I Gruppi di lavoro e le Commissioni istituite stanno producendo tante idee e iniziative individuando, al contempo, ampi spazi di miglioramento”. È apparso soddisfatto, presidente di Confindustria Udine, che, questa mattina, a palazzo Torriani, unitamente ai vertici associativi, è intervenuto alla conferenza stampa indetta dagli Industriali friulani per riassumere le attività svolte, i risultati raggiunti e gli obiettivi a medio-lungo termine dei Gruppi merceologici e delle Commissioni consultive in cui si compone l’Associazione. Nel suo intervento,si è, tra l’altro, soffermato sulla necessità dicon la Regione e con Roma per ...

Udine20 2020

... al professore Andrea Carletti "Per l'impegno profuso a servizio di una scuola aperta al mondo e al lavoro": sono le parole che si leggono nella targa ricordo che, presidente di ...'Per l'impegno profuso a servizio di una scuola aperta al mondo e al lavoro': sono le parole che si leggono nella targa ricordo che, presidente di Confindustria Udine, ha consegnato, questa mattina, a palazzo Torriani, al professore Andrea Carletti , che da settembre è andato in pensione dopo aver guidato per ... Gianpietro Benedetti: “percepita l'importanza e il valore aggiunto di lavorare tutti assieme” Giovedì 24 novembre, nella sede del Cafc, la tappa friulana dell’evento. Ecco come iscriversi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo c ...“Abbiamo constatato concretamente il valore aggiunto dato dal lavorare assieme. I Gruppi di lavoro e le Commissioni istituite stanno producendo tante idee e iniziative individuando, al contempo, ampi ...