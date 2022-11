GfVip | il Covid costringe la produzione ad anticipare l’ingresso di due nuove concorrenti | ecco chi sono

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Grande Fratello Vip, duepronte a entrare nella Casa Il focolaio discoppiato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip avrebbe convinto laadnel reality di due. Nelle ultime ore, infatti, è emersa la positività di Alberto De Pisis, il quale è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la Casa di Cinecittà per rispettare l’isolamento, così come già fatto da Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Wilma Goich. Per questo motivo, nella puntata in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 21 novembre 2022, potrebbero fare il loro ingresso due. Secondo quanto scrive The Pipol Tv, a fare il loro ...