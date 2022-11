GF Vip | George Ciupilan deluso da Luca Salatino | “Ridi di me”

Il verace Edoardo Tavassi attraversa un momento di impasse al GF: lo scambio di frecciatine minaccia il suo percorso. Edoardo Tavassi ha recentemente compiuto il ...anche allo schivoCiupilan ...... Taylor Mega sarà ospite di "Gf" per incontrare Giaele De Donà (e per la gioia di Edoardo Tavassi). Non sarà l'unica sorpresa della serata:Ciupilan , infatti, riceverà un ...Ecco le anticipazioni del Grande Fratello Vip 7 del 21 novembre: la puntata va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 ...Emozioni dell'amore al centro: le coppie si sono lasciate andare sotto i piumoni, come ben sappiamo. Intanto Giaele ha rivendicato le attenzioni perdute. Per lei arriverà anche la sorpresa da un'amica ...