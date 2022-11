Gf Vip | Daniele Dal Moro contro Oriana | Lo sfogo nella notte

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 novembre 2022)Dalnon vuole sentire ragioni e non accetta chevoglia chiarire con lui: scintille tra i due al Grande Fratello Vip 7 La metà dei vipponi si è schierata, che teme le nomination. Tra i vipponidi lei, c’è proprioDalche è risentito con la compagna per averlo tirato dentro una sorta di traingolo aso con Antonino Spinalbese. Motivo che lo ha fatto andare su tutte le furie: “Non mi interessa che ti scusi. Levati non voglio parlarti. Ti avevo avvisata che non volevo clip o situazioni del genere. Non mi piace essere messo in mezzo a queste dinamiche. Te l’avevo detto e tu hai continuato. Io so bene come finiscono queste storie, ho già fatto il Grande Fratello. Ti avevo avvisata ...