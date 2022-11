Gf Vip | anticipazioni stasera | Taylor Mega ospite | una sorpresa per George Ciupilan

(Di lunedì 21 novembre 2022), lunedì 21 novembre, in prima serata su Canale 5, diciottesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prodotto da Endemol Shine Italy. Una puntata dedicata in gran parte all'amore che...

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d'Italia i nervi sono sempre più tesi, soprattutto tra Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, che nella diretta di lunedì scorso hanno avuto un acceso confronto a causa di ...Ledella puntata del Grande Fratellodi stasera A meno che non caschi il mondo, dunque, Alfonso Signorini presenterà il Grande Fratellodi stasera arrivando in perfetto orario. ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...I concorrenti positivi che hanno abbandonato momentaneamente la casa sono ormai sei: per questo potrebbe essere il momento di new entry ...