Gf Vip | ancora una bestemmia? Ecco chi rischia la squalifica

Dal Grande Fratelloall'altare Nel corso della puntata la coppia ha raccontato di un momento di ... la coppia ad oggi èpiù innamorata ed unita. E dopo tanti alti e bassi, Ignazio e Cecilia ...... visto che non èriuscito ad arrivare alla Capitale per fare le prove e per mettere a punto ... 'Ce la faremo' Successivamente il conduttore del Grande Fratello, sempre in questo intervento ...Al Grande Fratello Vip si parla nuovamente di squalifica. Sta circolando sul web un video, nel quale secondo gli utenti si sente il concorrente Edoardo Donnamaria pronunciare ...Il GF Vip 7 ha insegnato tanto ai telespettatori ... I due fidanzatini hanno commentato ancora una volta l’aspetto fisico della Incorvaia. L’ex volto di Forum, che ha avuto una relazione con la ...