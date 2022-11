Gf Vip | Alfonso ha già preparato il contratto | clamorosi nuovi ingressi

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nel reality show di Canale 5 sono previste alcune novità a partire dalle prossime puntate. Ecco chi potrebbe varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Il Gf Vip 7 è scattato circa due mesi fa e sono già tantissimi i fatti – spesse volte polemici – accaduti all’interno della casa. Il programma è condotto per il quarto anno consecutivo daSignorini. Ad affiancarlo in studio ci sono – in qualità di opinioniste – Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Gf Vip 7-Ilovetrading.itMa chi è che potrebbe entrare come concorrente all’interno della casa del Gf Vip? Ecco tutto quello che è trapelato nelle ultime ore. Gf Vip, ecco chi entrerà nella casa Negli scorsi giorni è scoppiato un focolaio Covid all’interno della casa, in seguito all’eliminazione di Pamela Prati. Alcuni concorrenti hanno dovuto temporaneamente abbandonare la casa, mettendosi in isolamento. I ...