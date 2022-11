Gf Vip 7 | Martina Nasoni | “Alessandro Basciano? Tra noi è finita male | troppo pesante Alla proposta fatta a Sophie Codegoni non credo perché…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 novembre 2022)è la vincitrice ancora in carica di quel famoso Grande Fratello Nip, in cui aveva conosciuto l’attuale gieffino Daniele dal Moro. Tra i due era nata una travolgente storia d’amore, ma, col tempo era sfumata anche a causa del carattere piuttosto difficile di lui. Oggi, guardandolo al Grande Fratello Vip,ha ammesso di avere trovato una persona del tutto “nuova”. Per Turchesando, il programma condotto da Turchese Baracchi, lasi è detta entusiasta di questa sua nuova versione: Sta facendo un bel percorso al Grande Fratello. Mi piace la persona che è diventato. Vedo un grande cambiamento in lui non me lo aspettavo e mi sta lasciando senza parole. Mi auguro che continui così. Una cosa mi ha scioccata, che mi ha fatto capire quanto fosse cambiato. Prima del mio intervento mi ha tenuto un’ora ...