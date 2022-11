GF Vip 7 | chi è il più votato di lunedì 21 novembre? I sondaggi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda21, vede al televoto ben 7 concorrenti: Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Edoardo Tavassi e Sarah Altobelli. Il piùsarà il nuovo preferito del pubblico, guadagnandosi così l’immunità dalle nomination della prossima puntata. Per cercare di capire in anticipo il pensiero del pubblico da casa, vediamo che cosa dicono idi Forumfree, RealityHouse e Isa e Chia. Quasi sempre le percentuali di voto deionline corrispondono grossomodo ai voti reali del pubblico, per questo motivo è interessante capire se Tavassi riuscirà a conquistare il pubblico come quando era concorrente a L’Isola dei Famosi. Grande Fratello Vip, il piùdella puntata ...