Germania | Neuer | 'Birra vietata in Qatar? Hanno ragione i tifosi' VIDEO

Il portiere della, Manuel, ieri in conferenza stampa aveva ribadito la volontà di indossare la fascia con la scritta 'OneLove' su sfondo arcobaleno.Il portriere della, Manuel, ieri in conferenza stampa aveva ribadito la volonta' di indossare la fascia con la scritta 'OneLove' su sfondo arcobaleno. - -Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...È bastata la minaccia di un cartellino giallo per fare rientrare la protesta dei capitani di alcune nazionali europee impegnate nei Mondiali ...