Germani Brescia | Michael Cobbins firma il nuovo “high” in Italia per rimbalzi catturati 12 nella vittoria contro Tortona

Serie A Settima giornata, gare del 19 - 20 novembre 2022. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG] BANCO DI SARDEGNA SASSARI . Ammenda di Euro 900,00 per offese ......continua ad essere infuocato e trascina la suaal successo nella delicata e complicata sfida contro Tortona. Ventiquattro punti, perfetto dalla lunetta (8/8), il leader di unache ...Terza vittoria in campionato per la Germani Brescia che costringe la Bertram Yachts Tortona al secondo stop nella Serie A UnipolSai 2022/23 ...Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Brescia torna al successo, cancellando di colpo gli ultimi risultati tutt’altro che positivi grazie a un’ottima prestazione ...