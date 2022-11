Genoa | Pandev consiglia Criscito | 'Torna | il Grifone ha bisogno di te'

Il Secolo XIX

"Da febbraio inizieremo in Macedonia del Nord , dove abbiamo stretto un sodalizio con l'ex attaccante di Lazio,e Inter Gorane la sua squadra, l' Akademija, che milita nella ......Perugia U19 - Salernitana U19 2 - 1 (Finale) Reggina U19 - Entella U19 1 - 2 (Finale)U19 - ... MFL Akademija- Sileks 3 - 0 (Finale) Shkupi - FK Skopje 3 - 1 (Finale) Struga - Shkendija 1 - ... Pandev: “Genoa, da tifoso si soffre di più. E a Criscito consiglio di tornare” Genova – Il Ferraris da tifoso, per Goran Pandev è stata la prima volta. Non troppo fortunata, perché il Grifone ha pareggiato con il Como. Ma per il macedone, che ha deciso di restare a vivere a Geno ...“Da febbraio inizieremo in Macedonia del Nord, dove abbiamo stretto un sodalizio con l’ex attaccante di Lazio, Genoa e Inter Goran Pandev e la sua squadra, l’Akademija Pandev, che milita nella serie A ...