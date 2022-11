GdS – Roma | Solbakken sbarcato a Fiumicino | ma sarà giallorosso solo a gennaio

(Di lunedì 21 novembre 2022) 2022-11-21 16:53:49 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: L’attaccante norvegese, dopo le visite mediche, firmerà il nuovo contratto, ma non potrà lavorare con Mourinho sino all’anno nuovo. Il motivo? I pessimi rapporti fra il club di Friedkin e il Bodo Glimt dopo la rissa fra Knutsen e Nuno Santos nella stagione passata Il primo rinforzo per José Mourinho è arrivato. Olapoco prima delle 14, con un volo proveniente da Bruxelles (dove ha fatto scalo dopo essere partito da Oslo). Ad accompagnare l’attaccante norvegese nella sua nuova avventura in Italia c’erano l’agente e la fidanzata che ,dopo aver dribblato i fotografi e i cronisti presenti in aeroporto, lo hanno seguito nel centro tecnico di Trigoria. Nelle prossime ore il ...

Giornale di Sicilia

... un dipinto, tecnica olio su tela, con cornice, raffigurante "Gesù - episodio Via Crucis", rubato alla Chiesa di Santa Margherita del Comune di Olevano Romano (), quattro volumi datati 1541, ...In testa resta la ResVIII con 33 punti (punteggio pieno) e undici vittorie consecutive nel girone C. Lain passato ha partecipato al campionato di Serie A, massima serie del campionato ... Deliveroo Hop, apre a Roma store accessibile al pubblico (ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'esperienza di dormire in cima a una rocca medioevale. Il lusso di una vacanza tra volte affrescate e giardini all'italiana. O la riscoperta di edifici secolari che rendono ...I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ...