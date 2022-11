Gary Oldman verso addio al cinema | mi interessa anche altro

Un addio al cinema da parte dipotrebbe essere un'ipotesi non lontana. Lo ha detto lo stesso attore britannico, 64 anni, premio Oscar nel 2018 per la sua interpretazione di Winston Churchill nel film biografico 'L'ora ..."È ora di andare in pensione".è pronto a far calare il sipario sulla sua brillante, intensa, epocale carriera d'attore. In una intervista al Times , la 64enne star londinese è stata distintamente lapalissiana: "Ho ...Un addio al cinema da parte di Gary Oldman potrebbe essere un'ipotesi non lontana. Lo ha detto lo stesso attore britannico, 64 anni, premio Oscar nel 2018 per la sua interpretazione di Winston Churchi ...In una intervista al Times, la 64enne star londinese è stata distintamente lapalissiana: “Ho avuto una carriera invidiabile, ma le carriere declinano e ho altre cose che mi interessano al di fuori del ...