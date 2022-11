Gabanelli | l' agricoltura si lascia alle spalle un anno nero | con oltre 6 miliardi di danni Quali le cause?

Corriere della Sera

- E' il calcolo fatto dalle aziende agricole. Il ministero dell'e della sovranità alimentare e forestale, guidato dal ministro Lollobrigida, punta a difendere i prodotti ...Carne artificiale, cos'è e dove si compra:svela l'affare del secolo L'avvenuta ... il Consiglio per la Ricerca ine l'analisi economica. Per questo in Italia è partita la grande ... Made in Italy e sovranità alimentare, ma intanto la siccità lascia senz'acqua l’agricoltura | Milena Gabanelli E' il calcolo fatto dalle aziende agricole. Il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, guidato dal ministro Lollobrigida, punta a difendere i prodotti italiani ...Causa siccità le aziende agricole hanno perso quest’anno 6 miliardi di euro. Urgente la costruzione di 10.000 invasi: l’Italia trattiene il 10%; di acqua piovana, contro il 50% della Spagna. Il piano ...