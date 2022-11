(Di lunedì 21 novembre 2022) IlMeloni è atteso dal primo grande test, quello della manovra economica . L'opposizione aspetta al varco un esecutivo che ha già dimostrato ampiamente di non essere all'altezza delle scelte ...

Globalist.it

Il governo Meloni è atteso dal primo grande test, quello della manovra economica . L'opposizione aspetta al varco un esecutivo che ha già dimostrato ampiamente di non essere all'altezza delle scelte ...Il governo Meloni è atteso dal primo grande test, quello della manovra economica . L'opposizione aspetta al varco un esecutivo che ha già dimostrato ampiamente di non essere all'altezza delle scelte ... Fratoiannni (Si): “Nessun cambio di passo rispetto al governo Draghi, contrasto agli extraprofitti ridicolo” Fratoianni: "Sugli extraprofitti delle compagnie energetiche decidono un piccolo incremento sul prelievo, siamo al ridicolo quando siamo di fronte ad una enorme massa di risorse frutto di meccanismi s ...Spagna: nessuna commissione sui fatti di Ceuta Il congresso dei deputati di Madrid dice no alla creazione di una commissione d’inchiesta sui fatti avvenuti lo scorso 24 giugno a Melilla, […] ...