Francavilla Fontana | sequestrata arma compatibile con quella che ha ucciso Paolo Stasi Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 21 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Comando Provinciale di Brindisi nei giorni 18, 19 e 20 novembre hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nei Comuni di, Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico, attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, con particolare riferimento alle intemperanze giovanili che, soprattutto nelle ore serali/notturne del fine settimana, caratterizzano la “movida” nei centri urbani, con episodi che provocano disturbo alla civile convivenza e alla quiete pubblica e che a volte, come verificatosi di recente, sfociano, spesso a causa dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, in scontri fisici e aggressioni di gruppo, con gravi conseguenze per l’incolumità fisica delle ...