Forti venti e temporali | domani allerta arancione in Campania

Rischio nubifragi, neve a quote più basse edi burrasca. Così lo scenario meteo per tutta la ... trasformandosi in un vortice davanti alla laguna di Venezia capace di innescare, oltre alle...Un nuovo ciclone sta per colpire la parte meridionale dell'Italia, portando con see violente precipitazioni . Un fronte di maltempo che ci colpirà a partire da questa notte : il vortice infatti lascerà la Francia, risalendo lungo il Mar Tirreno fino a raggiungere il Mar ...La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalla mezzanotte ...Dopo un giorno di tregua prevista una ondata di maltempo di grande entità che si abbatterà su tutto il territorio a partire da domani ...