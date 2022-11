Flop Italia | la squadra di Mancini battuta anche da Qatar-Ecuador

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ieri è andata in scena la partita inaugurale dei Mondiali infra i padroni di casa e l’, che ha visto trionfare questi ultimi per 2-0 L’com’è noto, sarà assente alla manifestazione dopo aver perso la gara di qualificazione contro la Macedonia del Nord lo scorso marzo. Ladiper rendere in qualche modo meno amara la sua assenza dalla Coppa del Mondo, è scesa in campo in un’amichevole contro l’Austria.Austria Share La partita si è rivelata una rivincita del quarto di finali degli Europei vinti dagli Azzurri, che questa volta sono caduti sotto le reti di Schlager e Alaba. Oltre alla sconfitta contro gli austriaci, i Campioni d’Europa hanno dovuto subire l’ennesima beffa per quanto riguarda gli spettatori. L’amichevole Austria – ...