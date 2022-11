Fiorentina | occhi su Sabiri | offerti due giocatori alla Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lastarebbe valutando qualche innesto per il mercato invernale e lo sguardo sarebbe andato sudellaLastarebbe valutando qualche innesto per il mercato invernale e lo sguardo sarebbe andato sudella. Secondo quanto riportato da La Nazione, i viola avrebbero offertoMaleh e Zurkowski in cambio del marno. La richiesta è di 15 milioni, ma se dovesse restare poi in prestito in Liguria il prezzo si potrebbe abbassare oltre alle contropartite messe sul piatto dViola. L'articolo proviene da Calcio News 24.